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Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя

Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя Французская полиция задержала учащуюся в городе Ренн, которая хотела совершить убийство в колледже, подобно тому, как в октябре Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 17:53
Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя

Французская полиция задержала учащуюся в городе Ренн, которая хотела совершить убийство в колледже, подобно тому, как в октябре Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас.

Как передает Report, об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на прокурора Ренна Филиппа Астрюка.

"Подросток возрастом 11 или 12 лет поступила в учреждение в сентябре 2023 года. "Сегодня я хочу быть собой", якобы сказала подросток, размахивая ножом, чтобы сделать, "как в Аррасе", - пишет издание со ссылкой на очевидца.

Согласно предварительно информации, с 9.30 по 9.50 по местному времени ученица пришла на урок, взяв с собой большой нож, с явным намерением убить учителя английского языка.

"Во время урока в классе она набросилась с ножом на жертву, которая убежала. По всей видимости, она последовала за ней, но персонал учреждения отобрал у нее оружие. Никто не пострадал", - добавил он.

Отмечается, что было начато уголовное расследование.

13 октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, еще три человека получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Fransada polis müəllimini öldürməyə cəhd edən məktəbli qızı saxlayıb

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