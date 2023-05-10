Полиция: Власти Пакистана ввели в Исламабад армию на фоне беспорядков

Власти Пакистана ввели армию в Исламабад на фоне беспорядков.
Как передает Report со ссылкой Газета.ру, об этом полиция Исламабада заявила в Twitter.
"Полицейские рейнджеры и пакистанская армия находятся на месте для поддержания общественного порядка", — сказано в сообщении.
Отмечается, что протестующие подожгли один из участков полиции, полицейский броневик и частные автомобили, а также ведут стрельбу.
Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши задержан за подстрекательство и организацию протестов, которые проходят. Куреши задержали на 15 суток. 10 мая под арест был взят его соратник по партии "Движение за справедливость" Асад Умар.