Полиция Вьетнама расследует крушение судна в Халонге, унесшего жизни 35 человек

Вьетнамская полиция расследует причины крушения туристического судна в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной вьетнамской провинции Куангнинь.

Вьетнамская полиция расследует причины крушения туристического судна в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной вьетнамской провинции Куангнинь.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге в городе Халонг заместитель начальника полиции провинции Ку Куок Тханг.

"Полиция провинции проводит срочное расследование для выяснения причин инцидента в соответствии с законом", - подчеркнул он, указав, что будут мобилизованы все средства для поиска пропавших без вести в результате крушения.

По его данным, полиция и оперативные силы спасли 10 человек и обнаружили тела 35 жертв. После проведения необходимых судебно-медицинских процедур тела всех погибших, обнаруженные к этому времени, переданы родственникам для захоронения.

Согласно последним официальным данным, четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести. По уточненным сведениями, на круизном судне с бортовым номером QN-7105 находились 49 человек, в том числе 46 туристов и 3 члена экипажа. Все они - граждане Вьетнама. Ранее сообщалось о 38 погибших.