Полиция Вены предупредила о повышенной угрозе терроризма в период Рождества

Полиция австрийской столицы сообщила об усилении мер безопасности в общественных местах в период рождественских праздников в связи с возросшей угрозой терроризма в Европе.

Полиция австрийской столицы сообщила об усилении мер безопасности в общественных местах в период рождественских праздников в связи с возросшей угрозой терроризма в Европе.

Как передает Report , об этом говорится в информации пресс-службы ведомства.

"В связи с повышенным уровнем террористической угрозы в Австрии в период рождественских праздников в целом существует особый риск. Поскольку по всей Европе слышатся призывы к нападениям на рождественские мероприятия - особенно в районе 24 декабря - органы безопасности усилили соответствующие меры защиты в общественных местах в Вене и федеральных землях", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что особое внимание будет уделено наблюдению за церквями и религиозными мероприятиями, особенно церковными службами, а также рождественскими базарами.

Желающие посетить такие мероприятия должны иметь при себе удостоверение личности и быть готовы пройти досмотр в целях безопасности.