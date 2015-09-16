Полиция Венгрии применила газ и водометы против мигрантов

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Венгерская полиция применила слезоточивый газ и водометы, когда мигранты прорвались на венгерскую территорию через границу с Сербией в районе сербской деревни Хоргош.

Сообщается, что в первых рядах людей, пытающихся попасть в Венгрию, находились женщины, которые держали на руках и поднимали над головами детей.

Ранее Венгрия перекрыла металлическим забором с колючей проволокой границу с Сербией, чтобы остановить неконтролируемый поток мигрантов, главным образом выходцев из Сирии, которые стремятся попасть в страны ЕС, в первую очередь в Германию.

Во вторник в Венгрии вступило в силу новое иммиграционное законодательство, обязывающее полицию арестовывать мигрантов, прибывающих в страну нелегально. Людям, которых признают виновными в незаконном пересечении границы и повреждении пограничных заграждений, может грозить до трех лет тюремного заключения.

Германия, которая ранее ввела ограничения на границе с Австрией, начала выборочный контроль и на границах с Францией и Люксембургом.

Как сообщается, немецкая полиция проводит "точечный, локализованный и гибкий" контроль на своих западных границах в Саарланде и Баден-Вюртемберге, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.