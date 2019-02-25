Полиция Венесуэлы заявила, что поймала провокаторов из Колумбии

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники службы безопасности Венесуэлы задержали группу колумбийцев, которые участвовали в субботних столкновениях на границе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал представитель Венесуэльской полиции.

"Мы задержали несколько провокаторов... Их задержали с оружием, они стреляли в направлении венесуэльских военных", - сказал сотрудник силового ведомства.

По словам собеседника агентства, задержанные колумбийцы уже дают показания и рассказали, где под мостом Симона Боливара находятся схроны с оружием.