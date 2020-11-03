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Полиция Вашингтона переведена на усиленный режим в связи с выборами в США

Полиция Вашингтона переведена на усиленный режим в связи с выборами в США Полиция Вашингтона переведена на режим повышенной готовности на фоне возможных беспорядков после президентских выборов в США
Другие страны
3 ноября 2020 г. 15:19
Полиция Вашингтона переведена на усиленный режим в связи с выборами в США

Полиция Вашингтона переведена на режим повышенной готовности на фоне возможных беспорядков после президентских выборов в США.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление управления внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций столицы США.

Отмечается, что все сотрудники полиции округа Колумбия в предстоящие сутки будут находиться на службе.

Известно, что в центре города ряд заведений и учреждений закрывают щитами окна своих зданий, а федеральные власти усилили меры безопасности в районе Белого дом, вокруг него поставлены дополнительные ограждения.

Отмечается, что президентскую резиденцию будут охранять сотрудники Секретной службы США, а также 250 резервистов Национальной гвардии, которые в случае необходимости придут на помощь городской полиции.

По словам официальных представителей округа Колумбия, около шести групп уже запросили разрешения на проведение акций протеста в ближайшие дни.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подчеркнула, что не рассматривает возможность введения комендантского часа в округе Колумбия, но при необходимости сделает это.

Президентские выборы проходят в США 3 ноября.

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