Полиция Вашингтона: Инцидент у Капитолия не связан с терроризмом

Глава полиции столицы США Вашингтона Роберт Конти заявил, что инцидент у КПП Капитолия предположительно не связан с терроризмом

Глава полиции столицы США Вашингтона Роберт Конти заявил, что инцидент у КПП Капитолия предположительно не связан с терроризмом.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters .

"Не похоже, что это связано с терроризмом, но мы продолжим расследование", - заявил Конти на пресс-конференции.

По словам шефа вашингтонской полиции, нет оснований полагать, что угроза нападения сохраняется после гибели водителя автомобиля. Кроме нападавшего также погиб один из двух пострадавших при атаке полицейских.

На данном этапе полиция Вашингтона выясняет мотивы нападавшего.

Также стало известно, что с территории вокруг Капитолия снята блокада.

"Полиция устранила инцидент, связанный с угрозой внешней безопасности, у всех зданий комплекса Капитолия США, однако доступ к территории вокруг места преступления будет по-прежнему ограничен, и люди должны следовать указаниям полиции", - написано в сообщении вашингтонской полиции в Twitter .

В связи с гибелью полицейского, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги у Капитолия.