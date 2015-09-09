Полиция в Венгрии применила газ против несговорчивых беженцев

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Венгрии начала силой загонять в автобусы несколько сотен беженцев, которые отказывались ехать в миграционный лагерь и пытались пешком отправиться в Будапешт. Начались столкновения и потасовки. Полиция распылила слезоточивый газ, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее несколько сотен беженцев, перешедших границу Сербии и Венгрии в районе посёлка Реске, отказались ехать в миграционной лагерь, опасаясь, что их оставят в Венгрии, так как они хотят поехать в более богатые страны ЕС. Вместо этого они направились по трассе в сторону Будапешта, который находится примерно в 180 километрах от границы. Однако на выходе из Реске полиция преградила им дорогу. После двух часов препирательств полиция подогнала к месту событий автобусы. Сначала в них сели женщины и дети, потому что на улице стало холодно. После этого полиция стала силой сажать в автобусы мужчин. Началась потасовка, беженцы кидают в полицию бутылки с водой и мусор. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.