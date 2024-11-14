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Полиция в Уганде спасла египетского дипломата из рук похитителей

Полиция в Уганде спасла египетского дипломата из рук похитителей Полицейские Уганды спасли сотрудника посольства Египта Мухаммада Али Абдул Амиду, похищенного в начале месяца, и задержали злоумышленников.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 17:32
Полиция в Уганде спасла египетского дипломата из рук похитителей

Полицейские Уганды спасли сотрудника посольства Египта Мухаммада Али Абдул Амиду, похищенного в начале месяца, и задержали злоумышленников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба полиции восточноафриканской страны.

По ее данным, дипломата похитили 8 ноября на дороге в центральной части Уганды. Злоумышленники после похищения скрылись и вскоре потребовали выкуп в размере 40 тыс. долларов, угрожая убить египтянина, "если их требования не будут выполнены". Полицейские отследили перемещения подозреваемых и 13 ноября задержали злоумышленников, которые направлялись на автомобиле в мотель.

"Спасавшие [дипломата силовики] нейтрализовали одного из похитителей. Али Мухаммад был спасен, он не пострадал", - говорится в заявлении полиции Уганды.

Двоих похитителей полицейские задержали и поместили под стражу.

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