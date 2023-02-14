Полиция в Швейцарии оцепила центр Берна из-за подозрительных действий мужчины

Полиция Швейцарии проводит операцию в центре Берна, где размещаются ее парламент и правительство в связи с "подозрительными действиями" некоего мужчины.

Полиция Швейцарии проводит операцию в центре Берна, где размещаются парламент и правительство в связи с "подозрительными действиями" некоего мужчины.

Как передает Report со ссылкой на полицию Берна в Twitter, данное лицо уже задержано.

"В связи с появлением автомобиля на Федеральной площади в настоящее время из соображений безопасности площадь, а также прилегающие улицы, в том числе для общественного транспорта, закрыты", - отмечается в публикации.

Так, жителей столицы Швейцарии просят избегать посещения центра города, где расположены правительственные учреждения.