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Полиция в Швейцарии оцепила центр Берна из-за подозрительных действий мужчины

Полиция в Швейцарии оцепила центр Берна из-за подозрительных действий мужчины Полиция Швейцарии проводит операцию в центре Берна, где размещаются ее парламент и правительство в связи с "подозрительными действиями" некоего мужчины.
Другие страны
14 февраля 2023 г. 19:44
Полиция в Швейцарии оцепила центр Берна из-за подозрительных действий мужчины

Полиция Швейцарии проводит операцию в центре Берна, где размещаются парламент и правительство в связи с "подозрительными действиями" некоего мужчины.

Как передает Report со ссылкой на полицию Берна в Twitter, данное лицо уже задержано.

"В связи с появлением автомобиля на Федеральной площади в настоящее время из соображений безопасности площадь, а также прилегающие улицы, в том числе для общественного транспорта, закрыты", - отмечается в публикации.

Так, жителей столицы Швейцарии просят избегать посещения центра города, где расположены правительственные учреждения.

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Версия на английском языке Swiss police cordon off parliament in Bern due to suspicious car, man

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