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Полиция в штатах Вашингтон и Орегон расследует факты поджога избирательных урн

Полиция в штатах Вашингтон и Орегон расследует факты поджога избирательных урн Правоохранительные органы США расследуют инциденты, связанные с поджогом избирательных урн в штатах Вашингтон и Орегон.
Другие страны
29 октября 2024 г. 14:34
Полиция в штатах Вашингтон и Орегон расследует факты поджога избирательных урн

Правоохранительные органы США расследуют инциденты, связанные с поджогом избирательных урн в штатах Вашингтон и Орегон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные подразделения полиции.

Сообщается, что полиция в понедельник получила сигнал о возгорании избирательной урны, расположенной на парковке в юго-восточной части города. Прибывшие на место полицейские обнаружили зажигательное устройство, которое, как позднее было установлено, злоумышленники прикрепили к внешней стороне урны. Пожар был потушен, однако, по словам представителей местной избирательной комиссии, сгорели сотни бюллетеней.

Госсекретарь штата Вашингтон Стив Хоббс в связи с инцидентом заявил, что осуждает "любые акты устрашения, направленные на нарушение законных и честных выборов".

"Расследование ведется, но мы полагаем, что некоторые бюллетени повреждены. Мы уверены, что Управление аудитора округа Кларк сделает все необходимое, чтобы все избиратели, чьи бюллетени были повреждены, получили новые вовремя и смогли принять участие во всеобщих выборах 2024 года", - добавил он.

По данным полиции Портленда в штате Орегон, возгорание на одном из избирательных участков города произошло из-за зажигательного устройства, брошенного в избирательную урну. Пока правоохранители не знают мотивов злоумышленников.

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