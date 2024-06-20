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Полиция в Кении применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации

Полиция в Кении применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации Полиция в столице Кении Найроби применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов в центре города.
Другие страны
20 июня 2024 г. 18:00
Полиция в Кении применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации

Полиция в столице Кении Найроби применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов в центре города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 20 июня возобновились протесты против введения дополнительных налогов, которые начались еще 18 июня.

По всей стране - в крупных городах Кисуму, Ньери, Накуру, Элдорет, Килифи, Момбаса - проходят протесты.

Протестующие заявляют, что нововведение нанесет ущерб экономике и повысит стоимость жизни для кенийцев, которые и так едва сводят концы с концами.

Парламентская комиссия Кении призвала правительство отменить некоторые налоги, предложенные в законопроекте о финансах, в том числе новые налоги на владение автомобилем, на хлеб и растительное масло, а также на финансовые операции. Председатель бюджетного комитета парламента Ндинди Ньоро заявил агентству Reuters, что отмена нескольких предлагаемых повышений налогов приведет к дефициту доходов в размере 200 млрд кенийских шиллингов в бюджете на 2024-2025 годы, а это означает, что придется провести эквивалентное сокращение расходов.

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