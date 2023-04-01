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Полиция в Грузии задержала человека, устроившего пожар в гостинице

Полиция в Грузии задержала человека, устроившего пожар в гостинице Правоохранители Грузии задержали человека, который устроил накануне пожар в гостинице "Амбассадори" в центре Тбилиси.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 12:17
Полиция в Грузии задержала человека, устроившего пожар в гостинице

Правоохранители Грузии задержали человека, который устроил накануне пожар в гостинице "Амбассадори" в центре Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба МВД Грузии.

"Следствие установило, что гость, находившийся в одном из номеров расположенной в Тбилиси гостиницы "Амбассадори", устроил пожар, который распространился на третий и четвертый этажи. После получения уведомления на место прибыли правоохранители и пожарные-спасатели, которые начали тушить пожар. Правоохранители задержали обвиняемого в преступлении по горячим следам", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, задержанный 1995 года рождения, он обвиняется по статье Уголовного кодекса Грузии о повреждении или уничтожении предметов поджогом, что грозит лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

В пятницу вечером в гостинице "Амбассадори" в центре Тбилиси произошел пожар, охвативший третий и четвертый этажи четырехэтажного здания отеля. Возгорание было ликвидировано примерно за два часа, пострадавших нет.

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