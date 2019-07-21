​Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полиция в Гонконге прибегла к использованию слезоточивого газа против радикально настроенных групп демонстрантов в центре города.

Как передаёт Report, об этом сообщает в прямом эфире местное телевидение.

Стражам порядка удалось вытеснить несколько сотен продемократических активистов из квартала, где базируется канцелярия центральных властей КНР в этом специальном административном районе. Радикалы забрасывали здание яйцами, разрисовывали его стены граффити, испачкали черной краской герб страны. В настоящее время силы полиции проводят "зачистку" в зонах беспорядков. Основной ареной противостояния стал район Шэн Ван, расположенный рядом с деловым центром.

Акции протеста изначально носили организованный характер, но вышли далеко за пределы согласованного с властями маршрута шествия. Рассредоточившиеся сразу в нескольких кварталах вдоль побережья острова Гонконг демонстранты заблокировали движение транспорта по целому ряду улиц и туннелей, возвели баррикады, оцепили штаб-квартиру полиции. По оценкам организаторов, сегодняшняя акция собрала до 430 тысяч человек. Полиция приводит более скромную цифру в 138 тысяч участников на пике шествия.