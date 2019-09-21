Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

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Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона групп антиправительственных демонстрантов, вышедших сегодня на очередную акцию протеста, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По сообщению местного телевидения, радикальные протестующие, вооруженные металлическими прутьями, рогатками и лазерами, собрались рядом с правительственным зданием в районе Тун Мун. Они подожгли национальный флаг, нанесли ущерб имуществу, возводят баррикады.

Полицейские призвали участников беспорядков немедленно разойтись, задержав отдельных активистов.

Оператор метро по соображениям безопасности закрыл одноименную станцию Тун Мун, а также еще одну станцию Юэн Лун в другом спальном районе, где также ожидаются демонстрации.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.