Полиция в Гааге задержала на акции протеста 700 демонстрантов

Полиция в Гааге задержала около 700 экоактивистов, заблокировавших автотрассу А12.
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11 марта активисты Extinction Rebellion вышли на протест против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых.
Они заблокировали одну из главных автомагистралей в Гааге - трассу А12. Полиция применила водометы для разгона протестующих.
По информации NOS, полиция неоднократно призывала протестующих разойтись, а затем начала разгонять активистов, чтобы расчистить заблокированную трассу.
В результате правоохранители задержали около 700 активистов.