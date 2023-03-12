Полиция в Гааге задержала на акции протеста 700 демонстрантов

Полиция в Гааге задержала около 700 экоактивистов, заблокировавших автотрассу А12.

Полиция в Гааге задержала около 700 экоактивистов, заблокировавших автотрассу А12.

Как передает Report , об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

11 марта активисты Extinction Rebellion вышли на протест против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых.

Они заблокировали одну из главных автомагистралей в Гааге - трассу А12. Полиция применила водометы для разгона протестующих.

По информации NOS, полиция неоднократно призывала протестующих разойтись, а затем начала разгонять активистов, чтобы расчистить заблокированную трассу.

В результате правоохранители задержали около 700 активистов.