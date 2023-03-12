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Полиция в Гааге задержала на акции протеста 700 демонстрантов

Полиция в Гааге задержала на акции протеста 700 демонстрантов Полиция в Гааге задержала около 700 экоактивистов, заблокировавших автотрассу А12.
Другие страны
12 марта 2023 г. 03:48
Полиция в Гааге задержала на акции протеста 700 демонстрантов

Полиция в Гааге задержала около 700 экоактивистов, заблокировавших автотрассу А12.

Как передает Report, об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

11 марта активисты Extinction Rebellion вышли на протест против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых.

Они заблокировали одну из главных автомагистралей в Гааге - трассу А12. Полиция применила водометы для разгона протестующих.

По информации NOS, полиция неоднократно призывала протестующих разойтись, а затем начала разгонять активистов, чтобы расчистить заблокированную трассу.

В результате правоохранители задержали около 700 активистов.

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