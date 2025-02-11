Полиция в Финляндии расследует незаконные полеты БПЛА у порохового завода

Полиция Финляндии расследует несанкционированные полеты беспилотников вблизи завода по производству пороха.

Полиция Финляндии расследует несанкционированные полеты беспилотников вблизи завода по производству пороха.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на правоохранителей.

"Полиция расследует несколько возможных несанкционированных полетов беспилотников на пороховом заводе Nammo в Вихтавуори (Центральная Финляндия)", - говорится в материале.

Комиссар по уголовным делами из Центральной криминальной полиции Юсси Луото сообщил, что правоохранители зафиксировали несколько случаев полетов БПЛА в районе завода Nammo или в непосредственной близости от него.

Территория завода и его окрестности являются бесполетной зоной, уточняет Yle. Расследование находится на начальном этапе, в связи с чем полиция не приводит подробности инцидентов. Полеты дронов были зафиксированы в январе и в начале февраля.