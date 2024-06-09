Полиция в Чехии приведена в повышенную готовность из-за угрозы терроризма

Полиция Чехии усилила в ночь на воскресенье меры безопасности в общественных местах в связи с информацией о возможном проведении теракта.

Полиция Чехии усилила в ночь на воскресенье меры безопасности в общественных местах в связи с информацией о возможном проведении теракта.

Как передает Report , об этом со ссылкой на источники сообщил новостной портал Idnes.

Меры безопасности, согласно порталу, усилены на вокзалах, в общественном транспорте и торговых центрах. Полицейским приказано внимательно следить за подозрительными лицами вблизи автобусных остановок и железнодорожных вокзалов.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил информацию портала о том, что правоохранительные органы сейчас не располагают информацией о непосредственной угрозе.

"Могу подтвердить, что полиция сейчас предпринимает профилактические меры безопасности. Для жителей Чехии, однако, повышенного риска нет, у полиции отсутствует информация о непосредственной угрозе для объектов инфраструктуры. Полиция будет информировать о дальнейших действиях, как только это станет возможным", - привело издание слова политика.