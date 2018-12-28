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    В МВД Египта сообщили о двух погибших и 12 пострадавших при взрыве в автобусе - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В результате взрыва в туристическом автобусе в районе пирамид Гизы к югу от Каира пострадали 12 человек, ещё двое погибли. 

    Как передает Report, об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на Министерство внутренних дел Египта.

    По уточнённым данным МВД, автобус перевозил 14 туристов из Вьетнама.

    21:20***

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Туристический автобус подорван в районе пирамид Гизы в Каире.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал "Скай ньюс - Арабия".

    По его информации, есть погибшие и пострадавшие.

    Ранее в Индии автобус с пассажирами упал с моста в реку.

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