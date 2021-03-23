Полиция установила личность убийцы 10 человек в США

Личность подозреваемого в стрельбе в супермаркете в городе Боулдер штата Колорадо установлена, его скоро переведут в тюрьму

Личность подозреваемого в стрельбе в супермаркете в городе Боулдер штата Колорадо установлена, его скоро переведут в тюрьму.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщила глава местной полиции Марис Херольд во время пресс-конференции.

Она сообщила, что после того как полиция прибыла на место преступления, завязалась перестрелка, подозреваемый был ранен.

"Он был перевезен в больницу для лечения, сейчас его состояние стабильное. Личность подозреваемого установлена: Ахмад Алисса, 21 год, из Арвады. Он обвиняется в 10 убийствах первой степени. Он будет в скором времени доставлен в тюрьму округа Боулдер", - сказала Херольд.

Она заверила, что будет проведено тщательное расследование и правосудие будет обеспечено.

"...К 2 часам ночи все жертвы были опознаны, к 3.15 сообщили всем семьям погибших", - добавила Херольд.

Возраст жертв - от 20 до 65 лет.

23 марта преступник открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, штат Колорадо. Погибли 10 человек.