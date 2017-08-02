Полиция установила личность стрелявшего у консульства Китая в Лос-Анджелесе

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Стрелявший у китайского консульства в Лос-Анджелесе мужчина был гражданином Китая.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

По словам представителя полиции города Майка Лопеса, гражданин Китая сделал несколько выстрелов рядом со зданием консульства. Он также подтвердил, что мужчина покончил с собой в машине рядом со зданием.

Ранее сообщалось, что мужчина в возрасте около 60 лет открыл огонь рядом с китайским консульством в Лос-Анджелесе, после чего покончил с собой. В результате инцидента никто не пострадал.