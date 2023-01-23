Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Калифорнии

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в стрельбе в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния), в результате которой погибли 10 человек.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в стрельбе в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния), в результате которой погибли 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил на пресс-конференции шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

По его словам, устроившим стрельбу оказался 72-летний Ху Кан Тран. Его тело было обнаружено в белом фургоне в городе Торранс в 50 милях от места происшествия. При нем был найден пистолет.

"Могу подтвердить, что других подозреваемых по инциденту с массовой стрельбой в Монтерей-Парке нет", - отметил Луна. Шериф добавил, что правоохранительные органы продолжают работать над установлением мотивов преступника. "Мы все хотим узнать, как что-то настолько ужасное могло произойти", - сказал он.

Напомним, что в результате стрельбы в танцевальной студии в Монтерей-Парке 10 человек погибли и еще не менее 10 получили ранения.