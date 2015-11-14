Полиция усилила охрану конгресса США в Вашингтоне

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Американская полиция после серии терактов в Париже в пятницу усилила охрану комплекса конгресса США в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила ее официальный представитель.

Она подчеркнула, что меры безопасности предпринимаются из предосторожности, никаких данных о возможных угрозах нет. "На данный момент ничего неизвестно об угрозах комплексу на Капитолийском холме", - сказала она.

В свою очередь официальный представитель полиции Вашингтона Шон Хикман отметил, что из предосторожности под усиленную охрану взято посольство Франции.

В пятницу вечером в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10 округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" в 11 округе неизвестные захватили заложников. Мэрия Парижа сообщила о гибели не менее 150 человек в результате террористических атак. Около 110 человек погибли при захвате заложников в парижском театре "Батаклан", еще 40 стали жертвами терактов в других районах столицы.