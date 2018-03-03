Полиция Украины заявила о ликвидации палаточного городка у Верховной рады - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Национальная полиция Украины заявила, что разогнала палаточный лагерь около Верховной Рады в соответствии с двумя судебными решениями. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, задержано более 100 человек, в лагере обнаружено оружие.

В данным украинской полиции, что в палаточном лагере были обнаружены девять гранат РГД-5, коктейли Молотова и пять дымовых мин. В ведомстве отметили, что в отделения полиции были доставлены более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время национальная гвардия и коммунальные службы покидают территорию палаточного лагеря. Вещи митингующих грузят в служебные грузовые автомобили и два трактора.

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Около палаточного городка у парламента Украины происходят столкновения между полицией и протестующими, стороны заявляют о пострадавших, передает Report со ссылкой на интернет-издание "Украинская правда".

Во время столкновений протестующие зажгли шины. По данным издания, полиция задержала около 30 человек.

Сообщается, что есть раненные с черепно-мозговыми травмами и газовыми ожогами.

Столкновения начались из-за того, что полиция пришла в лагерь, чтобы проводить следственные действия по ряду уголовных дел.