Полиция турецкой задержала 20 выходцев из Средней Азии

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Полиция турецкой провинции Измир задержала 20 выходцев из Средней Азии и Северной Африки, предположительно, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report, со ссылкой на агентство Reutersоб этом говорится в заявлении правоохранительных органов, как сообщило.

Отмечается, что все заключенные под стражу прибыли в Измир из провинции Конья, где некоторое время находился подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле. О том, связаны ли массовые задержания с трагедией, произошедшей в новогоднюю ночь, в полиции не уточнили.

Ранее газета Hurriyet сообщила, что по подозрению в причастности к теракту силовики взяли под стражу 40 человек, большинство - выходцы из Средней Азии.