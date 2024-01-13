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Полиция Тайваня задержала женщину за испорченный ее ребенком бюллетень на выборах

Полиция Тайваня задержала женщину за испорченный ее ребенком бюллетень на выборах Полиция Тайваня задержала женщину на избирательном участке в городе Гаосюн за то, что ее ребенок по неосторожности разорвал бюллетень на выборах главы администрации острова.
Другие страны
13 января 2024 г. 11:15
Полиция Тайваня задержала женщину за испорченный ее ребенком бюллетень на выборах

Полиция Тайваня задержала женщину на избирательном участке в городе Гаосюн за то, что ее ребенок по неосторожности разорвал бюллетень на выборах главы администрации острова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

В субботу около 09:00 по местному времени полицейский участок в городе Гаосюн получил информацию о том, что на один из избирательных участков города пришел гражданин с ребенком младше шести лет. В сообщении также отмечалось, что ребенок баловался и по неосторожности разорвал бюллетень.

Полиция установила, что гражданка Ли пришла на избирательный участок вместе с дочерью. Как сообщила женщина, ребенок находился вместе с ней с согласия сотрудников избирательного участка. Ли также отметила, что ее дочь баловалась и неожиданно начала тянуть бюллетень из рук, повредив его, но сделала это не намеренно.

Как передает агентство, девушка вместе с дочерью были доставлены в полицейский участок для выяснения обстоятельств произошедшего. Информация о случившемся также была передана в местную прокуратуру и избирательную комиссию.

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