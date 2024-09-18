Полиция Тайваня проверяет компанию Gold Apollo из-за взрывов пейджеров в Ливане

Тайваньские полицейские утром начали проверку в отношении производителя пейджеров Gold Apollo из-за взрывов таких устройств в Ливане.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал "Чжунши синьвэньван".
По его данным, полиция выясняет у компании детали по поводу производства пейджеров и путях реализации ее продукции.
Компания Gold Apollo была основана в 1995 году. По данным ливанских СМИ, речь может идти о пейджерах модели AR-924.
Между тем, экономическое ведомство Тайваня заявило, что компания не осуществляла прямых экспортных поставок устройств связи в эту страну.
Ранее сообщалось о том, что число людей, погибших в результате детонации устройств связи в Ливане, увеличилось до 11 человек.