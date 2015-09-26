Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Таиланда официально назвала имя исполнителя теракта 17 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, исполнителем теракта в Бангкоке, по данным полиции, был Адем Карадаг, уйгур по национальности, имевший при себе турецкий паспорт.

По словам официального представителя главного управления национальной полиции Таиланда генерал-лейтенанта Правута Тхавонсири, это подтверждают записи с камер наблюдения, свидетельские показания и собственное признание преступника.