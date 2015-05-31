​Полиция США за 2015 год застрелила 385 человек

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ С начала 2015 года сотрудники полиции США застрелили 385 человек.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным газеты, «около половины жертв были белые (171 человек), остальные — представители меньшинств», из которых чернокожие — 100 человек, выходцы из Латинской Америки — 54, Азии — 6, других — 3.

Из числа застреленных 365 человек — мужчины и только 20 человек – женщины.

«В среднем гибло не менее двух человек в день. Информация о реальном количестве жертв в эти сроки занижена в два раза от официальной статистики смертельных случаев, связанных с применением огнестрельного оружия полицейскими за аналогичный период последнего десятилетия», — говорится в статье.

49 человек были безоружны в момент стрельбы, в то время как у 13 в руках оказалось игрушечное оружие.