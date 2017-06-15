Полиция США выдала ордеры на арест охранников Эрдогана

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Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер объявили на совместной пресс-конференции о том, что полиция выдала ордеры на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

Среди тех, кто оказался в розыске, числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону.

"Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем… Они (охранники Эрдогана — ред.) должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения", — заявил Ньюзэм.