Полиция США предотвратила массовое убийство в исламском центре

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В американском городе Джексонвилл задержали мужчину, который хотел расстрелять посетителей местного исламского центра.

Как передает Report, об этом сообщается на странице офиса шерифа Джексонвилла в Facebook.

69-летний Бернардино Гавала Болатете был взят под стражу на основании многочисленных обвинений, в том числе в хранении оптического прицела для огнестрельного оружия.

«В исламском центре планировалась стрельба по людям, ее (стрельбу. — iz.ru) предотвратили», — говорится в сообщении.

Органы правопорядка информировали, что Болатете был арестован по наводке американского гражданина, имя которого не раскрывается.