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    Полиция США предотвратила массовое убийство в исламском центре

    Задержан мужчина, который хотел расстрелять посетителей местного исламского центра

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В американском городе Джексонвилл задержали мужчину, который хотел расстрелять посетителей местного исламского центра.

    Как передает Report, об этом сообщается на странице офиса шерифа Джексонвилла в Facebook.

    69-летний Бернардино Гавала Болатете был взят под стражу на основании многочисленных обвинений, в том числе в хранении оптического прицела для огнестрельного оружия.

    «В исламском центре планировалась стрельба по людям, ее (стрельбу. — iz.ru) предотвратили», — говорится в сообщении.

    Органы правопорядка информировали, что Болатете был арестован по наводке американского гражданина, имя которого не раскрывается.

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