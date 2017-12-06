Полиция совершила попытку штурма палаточного городка у Верховной Рады Украины, есть пострадавшие

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве произошла попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают экс-президента Грузии, экс-главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, сообщает Report со ссылкой на "Украинскую правду".

Сегодня утром украинские правоохранители провели попытку штурма части палаток в Мариинском парке.

Среди соратников Саакашвили есть пострадавшие.

Отмечается, что протестующие укрепляют баррикады и сносят шины к палаточному городку.

Сообщается, что Саакашвили находится в гостинице "Киев" под охраной.

Накануне в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК Украины).