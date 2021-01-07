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Полиция сообщила о стрельбе у Trump Hotel

Полиция сообщила о стрельбе у Trump Hotel Полиция США сообщила о стрельбе у отеля Дональда Трампа в блоке 200 на Кей-стрит.
Другие страны
7 января 2021 г. 06:27
Полиция сообщила о стрельбе у Trump Hotel

Полиция США сообщила о стрельбе у отеля Дональда Трампа в блоке 200 на Кей-стрит.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, подробности инцидента выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что десятки человек пострадали в результате штурма здания Капитолия в США. Один из пострадавших - офицер полиции, который пострадал в результате применения слезоточивого газа."

Протесты в среду вечером охватили целый ряд городов США. Столкновения полиции и протестующих идут в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Филадельфии.

Тем не менее, особняком стоит ситуация в Вашингтоне, где протестующие сорвали объявление итогов президентских выборов.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоLos-Ancelesdə yeni toqquşmalar, “Trump” otelinin yanında atışma olub

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