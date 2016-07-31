​Полиция сообщила о множестве пострадавших в результате стрельбы Остине

Баку. 31Июля. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу в городе Остин (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC.

Полиция призвала жителей Остина держаться подальше от центра города.

Правоохранительные органы заявляют о множестве пострадавших с огнестрельными ранениями.

Как стало известно в последствии, в результате стрельбы погиб по меньше мере один человек. По данным CNN, жертвой стрелка стала 30-летняя женщина.

Как передает Associated Press, стрельба велась в двух местах в одном районе. Оба участка оцеплены полицией.

Власти призвают жителей Остина держаться подальше от центра города, где произошла стрельба. Удалось ли задержать нападавшего, пока неизвестно.