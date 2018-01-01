 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Полиция сообщила о четырёх убийствах в Лондоне за сутки

    По одному из дел задержаны пять подозреваемых

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ В Лондоне за сутки от ножевых ранений погибли четыре человека.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

    В ведомстве рассказали, что преступления не связаны между собой. Три из них произошли 31 декабря, ещё одно — 1 января.

    «Детективы расследуют четыре несвязанных убийства в Лондоне: три в канун Нового года и четвёртое — утром в первый день нового года», — говорится в сообщении.

    При этом отмечается, что по одному из дел задержаны пять подозреваемых.

    Кроме того, в полиции заявили, что 1 января был ранен ножом ещё один человек. В настоящее время он находится в больнице.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi