Не менее 46 человек погибли при взрывах в сирийском Хомсе - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 Февраля. REPORT.AZ/ Жертвами двойного теракта в квартале Аз-Захра в сирийском Хомсе стали 46 человек, в больницах находятся 115 раненых.

Как передает Report, об этом рассказал РИА Новости сотрудник центральной больницы.

"В больницу привезли еще 20 тел погибших, общее количество жертв составило 46 человек, ранены 115 человек", — рассказал собеседник агентства.

***11:17

Два взрыва прогремели в центре сирийского города Хомс, есть погибшие и раненые.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в полиции.

"Два взрыва прогремели на улице Ситтин в квартале Аз-Захра в центре Хомса. Одна из бомб была приведена в действие террористом-смертником. Есть погибшие и раненые среди мирного населения", — сказал собеседник агентства.