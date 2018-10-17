Полиция собрала доказательства для предъявления новых обвинений президенту Бразилии

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Федеральная полиция Бразилии собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить президенту страны Мишелу Темеру обвинения в рамках очередного уголовного дела.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

Соответствующее заключение содержится в докладе правоохранительных органов, который был передан в Федеральный верховный суд (ФВС) республики.

В ближайшее время документ будет направлен генеральному прокурору Бразилии Ракел Додж, которой в течение ближайших 15 дней предстоит решить, согласна ли она с решением о предъявлении обвинений Темеру. Полиция считает, что президента нужно привлечь к ответственности по таким статьям, как коррупция, отмывание денег и организация преступного сообщества. Однако, согласно бразильскому законодательству, парламент имеет право заблокировать предъявление обвинений действующему главе государства.

Ранее уголовное дело об отмывании денег было возбуждено в отношении экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер.