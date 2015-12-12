​Полиция Сиднея предотвратила беспорядки на антиисламском и антирасистском митингах

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Сиднея арестовала двух участников антирасистской демонстрации, проведенной в субботу на городском пляже Кроналла, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Демонстрация состоялась в ознаменование десятилетия со дня массовых столкновений сиднейских подростков с полицией, которые произошли в районе этого пляжа.

11 декабря 2005 года собравшиеся на Кроналле несколько тысяч подростков начали избивать всех попадавшихся им на пути людей "ближневосточной национальности" в отместку за нападение нескольких ливанцев на работавших на пляже спасателей. Десятки участников беспорядков, которые перекинулись на другие районы города, получили травмы различной степени тяжести, свыше 100 человек были арестованы.

Отметить сегодня "10-летие Кроналлы" изначально хотели активисты нескольких группировок правого толка. Они планировали провести на пляже антиисламскую демонстрацию, но городские власти эту акцию запретили. Тем не менее около сотни молодых людей все же пришли в субботу к океану, чтобы устроить, по их словам, "свободное от халяля барбекю". Одновременно совсем неподалеку собрались несколько сотен сторонников мультикультурной Австралии - они вели себя крайне агрессивно и скандировали лозунги: "Хороший фашист - это мертвый фашист!", "Мусульмане - добро пожаловать, расисты, убирайтесь!" В какой-то момент антирасисты попытались прорваться к собравшимся на барбекю, но были оттеснены усиленными нарядами полиции, сумевшей не допустить столкновений.