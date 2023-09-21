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Полиция Швеции задержала трех подростков, участвовавших в сожжении Корана

Полиция Швеции задержала трех подростков, участвовавших в сожжении Корана Полиция Швеции задержала троих подростков, подозреваемых в участии в беспорядках, прошедших после акции с сожжением Корана в шведском городе Мальмё.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 18:39
Полиция Швеции задержала трех подростков, участвовавших в сожжении Корана

Полиция Швеции задержала троих подростков, подозреваемых в участии в беспорядках, прошедших после акции с сожжением Корана в шведском городе Мальмё.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"В четверг утром были задержаны трое мальчиков младше 15 лет, и им было предъявлено обвинение по подозрению в грубом подрыве действий правоохранительных органов после буйных беспорядков в районе Русенгорд в Мальмё 3 сентября", - говорится в сообщении шведской полиции.

Отмечается, что один из задержанных также подозревается в двух поджогах.

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