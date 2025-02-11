Полиция Швеции задержала подозреваемого в подготовке теракта

Шведская полиция задержала одного человека в районе Стокгольма по подозрению в подготовке террористических преступлений в рамках дела, связанного с исламистским экстремизмом.

Шведская полиция задержала одного человека в районе Стокгольма по подозрению в подготовке террористических преступлений в рамках дела, связанного с исламистским экстремизмом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Задержанный подозревается в подготовке террористического акта, участии в террористической организации при отягчающих обстоятельствах, подготовке к покушению на убийство и подготовке к нарушению законодательства о применении взрывчатых веществ.

Полиция заявила, что расследование не связано с какими-либо ранее расследованными делами.