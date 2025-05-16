Полиция Швеции: Устроивший стрельбу в Эребру хотел покончить с жизнью

Полиция Швеции завершила расследование стрельбы в школе в Эребру и пришла к выводу, что мотивом напавшего стала неудовлетворенность жизнью и желание покончить с собой.

Полиция Швеции завершила расследование стрельбы в школе в Эребру и пришла к выводу, что мотивом напавшего стала неудовлетворенность жизнью и желание покончить с собой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник операций полиции Хенрик Дальстрём.

"В основе мотива лежит жизненная ситуация и вызванное ею разочарование. Мотивом, который мы видим, является его желание покончить с собой", - сказал он.

Стрельба в школе для обучения взрослых Campus Risbergska в Эребру произошла 4 февраля. По данным полиции, погибли семь женщин и трое мужчин в возрасте от 28 до 68 лет, шесть человек пострадали. Напавший покончил с собой, им оказался 35-летний Рикард Андерссон, который ранее посещал это учебное заведение.

По данным правоохранителей, преступник действовал в одиночку без идеологических или политических мотивов.

"Тем не менее, в ходе расследования полиция могла упустить из виду важные элементы использования преступником интернета, поскольку мобильный телефон и два жестких диска подозреваемого отсутствуют и не могут быть проанализированы", - говорится в сообщении полиции.

Полиция пришла к выводу, что напавший готовился к стрельбе с осени 2024 года: пытался продать вещи, искал информацию об уходе за оружием, купил боеприпасы и чехол для гитары, в котором он и пронес оружие в школу.