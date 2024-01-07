Полиция Швеции оставила уровень террористической угрозы на высоком уровне

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) приняла решение о том, что уровень террористической угрозы должен оставаться на высоком уровне - четыре по пятибалльной шкале.

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) приняла решение о том, что уровень террористической угрозы должен оставаться на высоком уровне - четыре по пятибалльной шкале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

В качестве причины сохранения повышенного уровня безопасности называется "развитие событий" в стране и мире, которое "затрагивает как воинствующих экстремистов, так и угрожающую безопасности деятельность иностранных держав".

"Образ Швеции как страны, враждебной исламу, в значительной степени способствовал увеличению террористической угрозы со стороны насильственного исламизма. Швеция по-прежнему рассматривается как приоритетная цель. Угроза исходит как от отдельных субъектов, так и от групп, которыми можно управлять со стороны субъектов из-за границы", - прокомментировала глава СЕПО Шарлотта фон Эссен.

СЕПО полагает, что одновременно с угрозой со стороны насильственного исламистского экстремизма "сохраняется угроза нападений со стороны насильственного правого экстремизма", а также со стороны лиц, действующих на основе антигосударственной идеологии. По словам фон Эссен, серьезная ситуация с безопасностью будет сохраняться в течение длительного времени.

Летом в Швеции прошли демонстрации с сожжением Корана, эти акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей мусульманских стран. 17 августа уровень террористической угрозы был повышен до предпоследнего.