Полиция Швеции: Напавший на школу в Эребру произвел более 50 выстрелов

Напавший на школу в шведском Эребру, где в результате стрельбы погибли 10 человек, произвел более 50 выстрелов, выбор жертв был случайным.

Напавший на школу в шведском Эребру, где в результате стрельбы погибли 10 человек, произвел более 50 выстрелов, выбор жертв был случайным.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает полиция Швеции.

"Технический осмотр в школе все еще продолжается, но мы можем подтвердить, что было произведено более 50 выстрелов. Рядом с подозреваемым было обнаружено большое количество неиспользованных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что изъяла четыре ружья: три из них были найдены на месте преступления и одно - в доме подозреваемого.

"На данном этапе мы не видим, чтобы он выбирал конкретных жертв. Жертвы различаются по возрасту, этнической принадлежности и полу. Они работали учителями или учились", - уточняет полиция.

Мотив преступления все еще остается неясным. По словам правоохранителей, подозреваемый был зачислен в школу Risbergska дважды - в 2013 году и между 2019 и 2021 годами - однако результатов его обучения в школе не обнаружено.

"Подозреваемый жил изолированно, практически не общался с другими людьми", - сообщили правоохранители.

Инцидент со стрельбой произошел 4 февраля в школе для обучения взрослых Campus Risbergska. По данным полиции, в результате стрельбы погибли 10 человек (семь женщин и трое мужчин в возрасте от 28 до 68 лет), шесть человек пострадали. Напавший покончил с собой еще до прибытия правоохранителей.