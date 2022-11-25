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Полиция Сан-Франциско планирует использовать роботов-убийц

Полиция Сан-Франциско планирует использовать роботов-убийц Согласно проекту, полицейское управление Сан-Франциско (SFPD) предложило разрешить использовать роботов со «смертоносной силой» при реагировании на инциденты.
Другие страны
25 ноября 2022 г. 03:59
Полиция Сан-Франциско планирует использовать роботов-убийц

Согласно проекту, полицейское управление Сан-Франциско (SFPD) предложило разрешить использовать роботов со «смертоносной силой» при реагировании на инциденты.

Как передает Report, департамент предлагает использовать свою базу роботов, которых у них всего 17, хотя 12 не работают.

Устройства с дистанционным управлением обычно используются для осмотра территории и обезвреживания бомб, сообщил представитель полиции Mission Local. Согласно предложению, департамент хочет использовать их для «обучения и моделирования, задержания преступников, критических инцидентов, неотложных обстоятельств, исполнения ордера или во время оценки подозрительных устройств».

По данным Verge, роботы новой модели Remotec имеют дополнительную систему вооружения, а их модель F5A может заряжать патроны для дробовика, часто используемые для подрыва бомб. QinetiQ Talon также можно использоваться в качестве оружия. Модель, используемая армией США, может быть модифицирована для добавления пулеметов и гранатометов.

Предложение управления позволит этим роботам убивать людей, «когда риск гибели представителей общественности или офицеров неизбежен и перевешивает любой другой вариант силы, доступный SFPD».

По данным Verge, в первоначальной версии проекта не упоминалась смертоносная сила, пока член городского наблюдательного совета не добавил, что «роботы не должны использоваться в качестве применения силы против кого-либо».

По данным Mission Local, департамент вычеркнул эту фразу и перефразировал ее в заявление, оправдывающее смертоносную силу перед лицом неминуемой опасности и отсутствия других вариантов.

Документ был одобрен комитетом по регламенту наблюдательного совета. Он ожидает решения полного совета на следующей неделе.

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