​Полиция ряда городов США усилила безопасность мечетей

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Полиция Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Миннеаполиса усилила безопасность мечетей после новостей об атаках на мечети в Новой Зеландии.

Как передает Report, о этом сообщает CNN.

В частности, полиция Миннеаполиса заявила, что на данный момент пока нет никаких очевидных угроз для мечетей города, но она предоставила дополнительные патрули для обеспечения безопасности.

Полиция Лос-Анджелеса выразила соболезнования семьям погибших после "ужасающей" атаки в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, указав, что будет обеспечено дополнительное патрулирование в окрестностях мечетей, находящихся в Лос-Анжелесе.

Отметим, что в результате стрельбы в мечетях в Новой Зеландии по меньшей мере 27 человек погибли, еще 40 получили ранения.