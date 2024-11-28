Полиция разыскивает трех человек после стрельбы в центре Москвы

Сотрудники полиции разыскивают трех человек после стрельбы, которая произошла накануне у кафе на Большой Никитской улице в центре Москвы.

Сотрудники полиции разыскивают трех человек после стрельбы, которая произошла накануне у кафе на Большой Никитской улице в центре Москвы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время ведется розыск трех человек, подозреваемых в причастности к конфликту со стрельбой. Предварительно, они скрылись на двух машинах", - сказал источник.

По его словам, участникам инцидента может грозить до семи лет лишения свободы.

По данным пресс-службы ГУ МВД, 27 ноября в одном из кафе на Большой Никитской улице между двумя посетителями произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. В результате один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия. После чего все участники скрылись. Информации о пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В правоохранительных органах сообщили, что, предварительно, ранен один человек.