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    Полиция рассматривает наезд фургона на пешеходов в Торонто как теракт

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Полиция Канады рассматривает наезд фургона на пешеходов в Торонто как террористический акт.

    Как передает Report, об этом сообщает BNL News.

    Сообщается, что водитель фургона был известен правоохранителям.

    Официального подтверждения этой информации не поступало.

    В свою очередь, Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что следит за ситуацией в Торонто. 

    "Наши мысли со всеми, кого затронул этот ужасный инцидент, произошедший на углу Йонг и Финч в Торонто. Благодарю прибывших первыми сотрудников, которые работают на месте. Мы следим за ситуацией", — написал Трюдо в Twitter.

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