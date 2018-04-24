Полиция рассматривает наезд фургона на пешеходов в Торонто как теракт

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Полиция Канады рассматривает наезд фургона на пешеходов в Торонто как террористический акт.
Как передает Report, об этом сообщает BNL News.
Сообщается, что водитель фургона был известен правоохранителям.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
В свою очередь, Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что следит за ситуацией в Торонто.
"Наши мысли со всеми, кого затронул этот ужасный инцидент, произошедший на углу Йонг и Финч в Торонто. Благодарю прибывших первыми сотрудников, которые работают на месте. Мы следим за ситуацией", — написал Трюдо в Twitter.
News DepartmentАвтор новости
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