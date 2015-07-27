Протестующие в Армении пытаются попасть в центр главной площади Еревана

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции выстроились в ряд у тротуара на площади Республики в Ереване, чтобы не позволить участникам акции протеста пройти к центральной овальной части площади, где планировалось начать 72-часовую сидячую манифестацию в знак протеста против повышения тарифов на электроэнергию, передает Report cо ссылкой на ТАСС.

Один из координаторов акции, Андреас Гукасян разъяснил, что цель планируемой сидячей манифестации - "проинформировать граждан Армении, что власти страны до сих пор не предприняли каких-либо практических шагов по урегулированию вопроса удорожания электроэнергии". В течение первых суток численность участников акции не будет превышать 30 человек, во второй день - 60 и третьих суток - 90 человек. Такой расчет сделан с учетом того, что собрания численностью до 100 человек, согласно закону республики, не требуют подачи заявки в мэрию Еревана.

Манифестанты собираются сидеть на площади сменами по 3 часа, для защиты от солнца намерены держать в руках зонты и иметь с собой лишь воду. Для пересменки участников сидячей манифестации активисты требуют от полиции раз в 3 часа на одну минуту перекрывать движение по площади. Сидячая манифестация, по словам протестующих, будет завершена раньше срока, если Комиссия по регулированию общественных услуг Армении отменит свое решение о повышении тарифов на электроэнергию, заверил Гукасян.