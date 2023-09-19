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Полиция проводит рейд в Генштабе ВС Чехии

Полиция проводит рейд в Генштабе ВС Чехии Сотрудники Центра по борьбе с организованной преступностью, являющегося структурным подразделением чешской полиции, проводят проверочный рейд в Генштабе национальных вооруженных сил.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 12:17
Полиция проводит рейд в Генштабе ВС Чехии

Сотрудники Центра по борьбе с организованной преступностью, являющегося структурным подразделением чешской полиции, проводят проверочный рейд в Генштабе национальных вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

По его данным, действия правоохранителей вызваны подозрениями, возникшими в отношении армейских контрактов. Операция проходит под надзором Генеральной прокуратуры Чехии. Полицейские рейды проводятся и в других местах.

Представители правоохранительных органов подтвердили, что открыто уголовное дело. От комментариев они воздерживаются.

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Версия на английском языке Police conducting raid at General Staff of Czech Armed Forces

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